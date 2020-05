Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Jülich

Jülich (ots)

Zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Kleinen Rurstraße waren am Montag Ziel von Einbrechern. In einem Fall blieb es beim Einbruchsversuch.

Zwischen 13:40 Uhr und 15:20 Uhr verschafften sich der oder die Einbrecher Zutritt zum Hausflur. Eine Wohnungstür wurde aufgehebelt und so die Räume betreten. Diverse Schränke und Schubladen wurden auf der Suche nach verwertbarem Diebesgut geöffnet und durchwühlt. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Im gleichen Haus auf einer anderen Etage wurde zudem versucht, die Wohnungstür aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

