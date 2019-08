Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher überrascht

Vettweiß (ots)

Ein Unbekannter wollte am Dienstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einbrechen.

Gegen 10:30 Uhr klingelte es bei einem Bewohner des Hauses in der Josef-Esser-Straße. Da der Mann gerade nicht öffnen konnte, ignorierte er dieses. Wenig später klingelte es erneut, diesmal direkt an der Tür zur Wohnung im Obergeschoss. Wiederum öffnete der Bewohner nicht. Schließlich hörte er verdächtige Geräusche aus Richtung der Tür. Er machte sich akustisch bemerkbar und schaute durch den Türspion, wo er noch kurz eine fremde Person sehen kann. Der Mann entfernt sich jedoch zügig aus dem Haus. Der Bewohner stellte anschließend fest, dass die Schlossblende an seiner Wohnungstür abgehebelt worden war. Zur Beschreibung des Fremden konnte er angeben, dass dieser circa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß war. Außerdem hatte er kurze schwarz-graue Haare. Er trug eine lange Hose und eine leichte Jacke.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

