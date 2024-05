BPOLI-OG: Sachbeschädigung im Regionalzug

Rastatt (ots) - Am Bahnhof in Rastatt soll es gestern Mittag (30.04) gegen 15:30 Uhr zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger soll sich der Geschädigten, welche Mitarbeiterin der deutschen Bahn ist, zunächst in den Weg gestellt haben, als diese am Hausbahnsteig die Treppe hinuntergehen wollte. Dann legte er eine Hand um ihre Taille und fasste ihr mehrfach an die Brust. ...

