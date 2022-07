BPOLI-OG: Widerstand geleistet

Gaggenau/Gernsbach (ots) - Ein Kurzschluss in der Oberleitung hat gestern Nachmittag gegen 15:30 Uhr dafür gesorgt, dass die Murgtalbahn zwischen den Bahnhöfen Gaggenau und Gernsbach für gut zweieinhalb Stunden gesperrt werden musste. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Ausleger eines Baukrans bei einem Bahnübergang in Gaggenau Hörden mit der Oberleitung in ...

