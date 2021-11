Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Morgen falsche Ausweispapiere sichergestellt. Bei der Kontrolle am Bahnhof in Kehl, wies sich ein 31-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger mit einem falschen italienischen Reisepass aus. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, den Reisepass in Frankreich gekauft zu haben. Da er im Besitz eines deutschen Aufenthaltsdokumentes ist, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet, welche die weitere aufenthaltsrechtliche Sachbearbeitung übernimmt. Er muss nun mit Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell