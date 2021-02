Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Iffezheim

Iffezheim (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei vergangene Nacht einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen 33-jährigen lettischen Staatsbürger, der am Grenzübergang in Iffezheim kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in das Gefängnis eingeliefert.

