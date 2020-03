Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Ausweismissbrauch auf

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundesbereitschaftspolizei aus Bad Bergzabern heute am Grenzübergang Kehl Europabrücke einen Ausweismissbrauch aufgedeckt. Bei der Kontrolle eines internationalen Fernreisebusses aus Frankreich, wies sich ein guineischer Staatsangehöriger mit einem spanischen Aufenthaltstitel einer anderen Person aus. In der polizeilichen Vernehmung räumte der 31-Jährige ein, das Dokument in Spanien gefunden zu haben. Er stellte einen Asylantrag und wurde an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet. Der spanische Aufenthaltstitel wurde sichergestellt.

