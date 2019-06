Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart: Bundespolizei verhaftet Computerbetrüger

Stuttgart (ots)

Die Bundespolizeidirektion Stuttgart verhaftete heute drei mutmaßliche Online-Betrüger. Sie sollen mit illegal erlangten Kreditkartendaten regelmäßig Bahnfahrkarten der Deutschen Bahn AG im Internet gekauft und Waren in Onlineshops bestellt haben. Der Schaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Bundespolizei verhaftete im Auftrag der Schwerpunktabteilung für Cyberkriminalität der Staatsanwaltschaft Stuttgart drei mutmaßliche Onlinebetrüger. Weiterhin wurden insgesamt sieben Wohnungen in Fellbach, Göppingen, Burgstetten, Erbach, Altbach und zwei in Stuttgart durchsucht.

Die Bundespolizei ermittelte über 5.000 illegale Fahrkartenbuchungen und Online-Warenbestellungen in einem Gesamtwert von über 500.000EUR. Die Verhafteten, drei männliche kamerunische Staatsangehörige im Alter von 26, 27 und 33 Jahren, sollen mit Hilfe von mobilen elektronischen Endgeräten Onlinebuchungen von Fahrkarten und Onlinewarenbestellungen vorgenommen haben. Die Bahntickets wurden im Anschluss an ihre Kunden gewinnbringend weiterveräußert. Die bestellten Waren sollen die Verhafteten für sich verwendet oder ebenfalls weiterverkauft haben. Bei den Durchsuchungen wurden Mobiltelefone, Computer, Notebooks und bestellte Waren sichergestellt. Die Auswertungen und Ermittlungen dauern an.

Über 130 Einsatzkräfte einschließlich Spezialkräfte der Bundespolizei waren im Einsatz. Die verhafteten kamerunischen Staatsangehörigen werden zur Stunde dem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Stuttgart

Erster Staatsanwalt Heiner Römhild

Pressesprecher

Staatsanwaltschaft Stuttgart

Stuttgart

Tel. 0711-921 4400



Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart

Öffentlichkeitsarbeit

POKin Saskia Bredewald

Wolfgang-Brumme-Alle 52

71034 Böblingen

Tel. 07031 8174-120 Fax -111

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell