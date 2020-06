Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Qualifizierung für die Bewältigung von besonderen Einsatzlagen - Neuer moderner Lageraum ermöglicht Fortbildung an der Polizeiakademie Niedersachsen unter realitätsnahen Bedingungen

Hann. Münden (ots)

Lagen mit größeren Schadensereignissen, terroristische Anschläge, Großdemonstrationen, Geiselnahmen - zum Training für eine erfolgreiche Bewältigung dieser besonderen Einsatzlagen wurde am 19. Juni 2020 auf dem Gelände der Polizeiakademie Niedersachsen am Studienort Hann. Münden ein sogenannter BAO-Lageraum in Betrieb genommen. Die Polizeiakademie Niedersachsen qualifiziert in Fortbildungsveranstaltungen Angehörige der Führungsstäbe und Führungskräfte der niedersächsischen Polizei für ihre Aufgaben in diesen besonderen Einsatzsituationen.

Insgesamt können bis zu 30 Stabsangehörige in dem Raum arbeiten, um in besonderen Einsatzlagen zur erfolgreichen Lagebewältigung eingerichtete Besonderen Aufbauorganisationen (BAO) zu führen. Der Lageraum ist mit modernster Technik wie Laserbeamer oder 85 Zoll-Bildschirmen ausgestattet, um die Anforderungen und Bedarfe polizeilicher Führungsorgane bestmöglich und realitätsnah zu erfüllen.

Der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, und der Polizeipräsident der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig, informierten sich über die neuen Möglichkeiten des Lageraums im Rahmen einer Stabsrahmenübung. In diesem Seminar bewältigte ein wegen der Hygieneregeln reduzierter Teilnehmerkreis aus allen Polizeibehörden der Polizei Niedersachsen eine fiktive Geiselnahme in Göttingen. Für die Teilnehmenden im Stabsraum erfolgte durch Einspielungen von außen durch fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeidirektion Göttingen, welche die gesamte BAO simulieren, ein absolut realistischer Abschluss des Seminars, der die Grenzen zwischen Übung und Realität schnell vergessen lässt.

"Innerhalb weniger Wochen wurde ein Lageraum mit modernster Technik geschaffen", ist Carsten Rose beeindruckt. "Jetzt können wir Führungspersonen, aber auch Mitarbeitende aus den Stabsbereichen der Polizei Niedersachsen unter realitätsnahen Bedingungen auf die Bewältigung dieser besonders fordernden Einsatzlagen vorbereiten, um ein professionelles polizeiliches Handeln im realistischen Einsatz zu gewährleisten."

Der Lageraum wird nicht nur für Fortbildungen genutzt. In Echtlagen steht der Lageraum bei Bedarf den niedersächsischen Polizeibehörden insbesondere der Polizeidirektion Göttingen zur Verfügung.

Uwe Lührig zeigt sich begeistert: "Mit dem neuen BAO-Lageraum der Polizeiakademie Niedersachsen in Hann. Münden wurden an einem zweiten Standort in Südniedersachsen die räumlichen und technischen Voraussetzungen zur Bewältigung herausragender, aber auch schwierigster Einsatzlagen geschaffen. Die Polizeiakademie Niedersachsen hat mit der Einrichtung des neuen BAO-Lageraums eigene Ressourcen geschaffen, die Kolleginnen und Kollegen unter dem Einsatz von modernster Technik praxisnah schulen und somit optimal auf Echtlagen vorbereiten zu können. Bisher erfolgte die qualifizierte Aus- und Fortbildung in enger Zusammenarbeit zwischen der Polizeiakademie Niedersachsen und der Polizeidirektion Göttingen. Ich bin froh, dass mit der Eröffnung des neuen BAO-Lageraums an der Polizeiakademie Niedersachsen neben der Möglichkeit der optimalen Aus- und Fortbildung auch eine Rückfallebene geschaffen wurde und wir auf einen weiteren BAO-Lageraum zurückgreifen können."

