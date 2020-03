Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Flüchtiger Chinese nach Tötungsdelikt in Sheffield am Flughafen Frankfurt gefasst

Frankfurt/Main (ots)

Die Bundespolizei nahm am 25. März einen Chinesen fest, der sich nach einem Tötungsdelikt im britischen Sheffield über den Flughafen Frankfurt nach Shanghai absetzen wollte. Die britischen Behörden baten ihre Frankfurter Kollegen zuvor telefonisch um Mithilfe bei der Fahndung. Nach einer brutalen Schlägerei, in deren Folge ein Beteiligter verstarb, war der 25-jährige Tatverdächtige unmittelbar im Anschluss an die Tat am 24. März zunächst nach Irland geflohen. Anschließend versuchte er, sich von dort über Frankfurt nach Shanghai abzusetzen. Nach dem Anruf der britischen Behörden fahndeten Bundespolizisten im Transitbereich nach dem in Großbritannien lebenden Verdächtigen und konnten ihn schließlich noch vor seinem Abflug festnehmen. Der Mann wartet nun in der Justizvollzugsanstalt auf seine Auslieferung an die britischen Justizbehörden.

