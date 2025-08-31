PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 28-Jährige hält sich im Gefahrenbereich auf - wird per Haftbefehl gesucht

Lutherstadt Wittenberg, Dessau-Roßlau (ots)

Am Freitag, den 29. August 2025 warf eine Frau nach bisherigen Erkenntnissen um 22:30 Uhr wiederholt Gegenstände in ein Bahngleis am Hauptbahnhof Lutherstadt Wittenberg. Verständigte Streifen der Landes- und der Bundespolizei fuhren umgehend in Richtung des Ereignisortes. Zwischenzeitlich begab sich die 28-Jährige sogar in das Bahngleis vier. Unverzüglich wurde über die Notfallleitstelle der Bahn in Leipzig eine Gleissperrung veranlasst. Beamte der Landespolizei holten die Deutsche aus dem Gefahrenbereich. Bei der Überprüfung ihrer Personalien im Fahndungssystem wurde bekannt, dass gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Es erfolgte die Mitnahme zum Polizeirevier Wittenberg und die anschließende Übergabe an die Einsatzkräfte des Bundespolizeirevieres Dessau. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 2,68 Promille. Ihren anberaumten Hauptverhandlungstermin wegen Diebstahls mit Waffen, Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung beziehungsweis Hausfriedensbruchs blieb die Frau unentschuldigt fern. Folglich erließ das Amtsgericht Eisenach vor einem Monat den Haftbefehl. Dieser wurde der Gesuchten eröffnet. Am Samstag, den 30. August 2025 erfolgte die Vorführung vor dem Amtsgericht Halle/Saale. Der zuständige Richter bestätigte die Ungehorsamshaft. Daraufhin wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und die ausschreibende Behörde entsprechend informiert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
