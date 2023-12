Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Frau beschmiert Zugtoilette

Halle/Saale (ots)

Am Dienstag, den 26. Dezember 2023 wurde die Bundespolizei fern-mündlich gegen 20:30 Uhr über eine Sachbeschädigung in einer Regio-nalbahn von Leipzig nach Halle/Saale in Kenntnis gesetzt. Eine Streife des Bundespolizeireviers verlegte zum Ankunftsbahnsteig des Zuges im Hauptbahnhof Halle/Saale, um den Sachverhalt aufzunehmen. Die Zeugin, zugleich Zugbegleiterin, informierte die Beamten darüber, dass eine Frau sich in der Zugtoilette eingeschlossen hatte und zunächst der Verdacht bestand, dass bei ihr keine Fahrkarte vorhanden sei. Nachdem die 24-jährige Reisende mehrfach aufgefordert wurde, die Tür zu öffnen, schloss die Zugbegleiterin diese selbstständig auf und konnte dabei beobachten, wie die Tatverdächtige ein Graffiti mit einem schwarzen Stift an die Wand anbrachte. Die Bundespolizisten forderten die Deutsche auf, sich auszuweisen. Eine Überprüfung in der Fahndungsdatei der Polizei bestätigte zweifelsfrei die Identität der Frau, welche bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Die großflächigen Schmierereien im Zug fotodokumentierten die Einsatzkräfte für die Sicherung des Strafverfahrens. Weiterhin stellten sie einen schwarzen Stift bei der Frau sicher, welcher vermutlich als Tatmittel fungierte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

