BPOLI MD: Mutmaßlicher Dieb stiehlt Feuerlöscher aus S -Bahn und verliert seine Geldbörse

Magdeburg (ots) - Am Mittwoch den 26. Juli 2023 hat sich ein 50-Jähriger seine Reiseab-sichten am Hauptbahnhof Magdeburg sicher anders vorgestellt. So fuhr er nicht mit dem Zug zu seinem gewählten Ziel, sondern mit einem Polizeiauto in eine Justizvollzugsanstalt: Gegen 08:00 Uhr wurde der aus Rumänien stammende Staatsangehörige am Hauptbahnhof Magdeburg durch eine Streife der Bundespolizei am Bahnsteig 6 festgestellt ...

mehr