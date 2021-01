Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen Maskenverweigerer

Bernburg/Aschersleben (ots)

Am Mittwoch, den 13. Januar 2021 bemerkte eine Streife der Bundespolizei bei der Überwachung des Bahnhofes Bernburg gegen 10.20 Uhr einen Mann. Dieser trug nicht den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz. Die Bundespolizisten sprachen den 42-Jährigen daraufhin an und kontrollierten ihn. Bei der sich anschließenden Kontrolle seiner Personaldaten im polizeilichen Informationssystem stellte sich zudem heraus, dass der Deutsche durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg seit Februar 2020 per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Aschersleben im Mai 2019 wegen Erschleichens von Leistungen in vier Fällen zu einer Geldstrafe von 560 Euro oder einer Ersatzfreiheitstrafe von 40 Tagen. Da er weder die Zahlung der Geldstrafe leistete, noch sich dem Strafantritt stellte und dazu noch unbekannten Aufenthaltes war, erließ die Staatsanwaltschaft den Haftbefehl. Die Bundespolizisten nahmen den Deutschen fest. Er rief seine Mutter an, die sich bereit erklärte, die Geldstrafe zu zahlen. Sie begab sich ins Polizeirevier Aschersleben und beglich die Geldstrafe. Danach setzten die Beamten ihren Sohn wieder auf freiem Fuß. Aufgrund des Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung unterrichteten die Bundespolizisten im Nachgang darüber noch die zuständige Behörde.

