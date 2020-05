Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Faustschlag gegen die Stirn - Schwarzfahrer greift Bundespolizisten an

Halle (ots)

Am 21. Mai 2020, gegen 06:40 Uhr wurde die Bundespolizei in Halle von der Notfallleitstelle der Bahn darüber informiert, dass in einem Intercityexpress aus Berlin kommend ein Fahrgast säße, der keinen Fahrausweis hätte und von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte. Bei Ankunft des Zuges führte der Zugbegleiter die Bundespolizisten zu einem 49-jährigen Mann, der behauptete, dass er im Vorstand der Deutschen Bahn sei und einen Fahrschein deshalb nicht benötigte. Diese Aussage erwies sich als nicht haltbar. Mehrmals wurde der Mann dann aufgefordert den Zug zu verlassen. Als man um die Identitätspapiere des Schwarzfahrers bat, schlug dieser unvermittelt mit der Faust gegen die Stirn eines Beamten. Glücklicherweise ist diesem nichts passiert und er war weiterhin dienstfähig. Der Mann wurde nun unter Zwang aus dem Zug geführt und in die Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle gebracht. Hierbei widersetzte der Deutsche sich vehement den Maßnahmen und musste gefesselt werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der 49-Jährige seinen Weg fortsetzen. Er wird sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Hausfriedenbruchs und wegen des Erschleichens von Leistungen verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell