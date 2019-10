Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Drei Jahre und 10 Monate Gefängnis - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle (ots)

Am gestrigen Montagabend, den 30. September 2019, gegen 18:40 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Halle einen 27-jährigen Mann. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien im Datenbestand der Polizei ergab, dass er per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Halle gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Halle im Dezember 2018 wegen Diebstahls, Leistungserschleichung und Betäubungsmitteldelikten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und 10 Monaten verurteilt. Der 27-Jährige wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht.

