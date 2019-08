Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt Dieb am Hauptbahnhof Magdeburg

Magdeburg (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit am Sonntag, den 04. August 2019, gegen 15:30 Uhr bemerkten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Magdeburg ein akustisches Signal der Diebstahlsanlage eines in der Nordhalle befindlichen Geschäftes. Durch die Beamten konnte ein 30-jähriger Mann festgestellt werden, der gerade die Filiale verließ. Die Nachschau in seinem Rucksack brachte Rasierer und eine Vielzahl von Drogerieartikeln im Wert von 68 Euro zum Vorschein. Diese hatte er aus der Filiale entwendet ohne sie zuvor zu bezahlen. Ohne das Diebesgut dafür mit einer Anzeige wegen Diebstahls und einem einjährigen Hausverbot für alle Filialen des Unternehmens wurde der 30-Jährige aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell