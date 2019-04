Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Einstellungsberater der Bundespolizei informieren auf der Ausbildungsplatzbörse in Wolmirstedt

Wolmirstedt (ots)

Am kommenden Mittwoch, den 17. April 2019 könnt ihr auf die beiden Einstellungsberater der Bundespolizei in Sachsen-Anhalt, Kevin Braese und Robert Dietrich auf der Ausbildungsplatzbörse in Wolmirstedt treffen. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 09:30 bis 13:00 Uhr in der Gemeinschaftsschule "Gottfried Wilhelm Leibniz", Gipfelstraße 17 in Wolmirstedt statt. Die Börse hat sich zum Ziel gesetzt, dass jeder Schüler aus den Schulen der Stadt Wolmirstedt die Schule mit einem Ausbildungsplatz verlässt. Neben der Vorstellung der vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Bundespolizei, können interessierte Schüler sich im Rahmen einer Einstellungsberatung über die Chancen und Perspektiven sowie über die Anforderungen bei der Bundespolizei informieren. Unsere Einstellungsberater freuen sich auf viele interessante Gespräche mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen. Nutzt die Chance und kommt vorbei!

