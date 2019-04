POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.04.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Creglingen: Vorsicht bei Spendensammlerin

Nachdem eine Unbekannte einer 84-Jährigen in Creglingen mehrere Hundert Euro gestohlen hat, warnt die Polizei vor der betrügerischen Spendensammlerin. Die Frau hatte am Dienstagmorgen in der Hauptstraße gegen das haltende Auto der Seniorin geklopft. Als die 84-Jährige die Tür öffnete, beugte sich die Unbekannte in das Fahrzeuginnere und hielt der Fahrerin eine Schreibkladde mit einem Blatt mit dem Logo eines Rollstuhlfahrers hin. In einer ausländischen Sprache redete sie auf die Seniorin ein. Da sie bei der 84-Jährigen den Anschein erweckte, dass sie Geld für eine wohltätige Organisation sammele, gab die ältere Frau ihr eine kleine Spende. Währenddessen lenkte die Unbekannte sie offenbar ab. Als die 84-Jährige später ihre Handtasche überprüfte, fehlten aus dieser mehrere Hundert Euro. Bei der Unbekannten handelt es sich um eine 20 bis 25 Jahre alte Frau. Diese ist circa 170 Zentimeter groß und hat lange schwarze Haare. Am Dienstmorgen trug sie einen Pferdeschwanz und einen Anorak und hatte ihre Lippen knallrot geschminkt. Sie sprach eine ausländische Sprache und gab gegenüber der Seniorin an, aus Bulgarien zu stammen. Zeugen, die Hinweise auf die Spendensammlerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934/9947-0 beim Polizeiposten Weikersheim zu melden.

Wertheim-Reinhardshof: 50-Jähriger in Discountmarkt ausgerastet

Nachdem ein 50-Jähriger am Dienstagnachmittag die Mitarbeiterinnen eines Discounters in Wertheim-Reinhardshof beleidigt hat, kam es zu einem Polizeieinsatz. Der Mann hatte sich darüber beschwert, dass es eine bestimmte Zigarettensorte nicht zu kaufen gab. Infolge beschimpfte er mehrere Mitarbeiterinnen des Supermarkts, ließ sich nicht beruhigen und schlug eine der Kassiererinnen. Die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung wollte die Situation mit dem 50-Jährigen klären. Dieser lief jedoch mit nach vorne gestoßenen Armen auf die Polizeibeamten zu, wobei es zu einem Handgemenge kam, bei dem ein Beamter leicht verletzt wurde. Daraufhin brachte die Streifenwagenbesatzung den Mann zum Polizeirevier. Anschließend wurde der 50-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

