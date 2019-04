Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.04.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Kirchardt: Tödlicher Auffahrunfall auf der Autobahn 6

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Kirchardt ist am Dienstagnachmittag ein 65-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Mann war gegen 15 Uhr mit einem Kleintransporter mit Anhänger, jeweils mit Pkw beladen, in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Als er nach einem Überholmanöver wieder rechts einscheren wollte, bemerkte er das Ende eines Staus offenbar zu spät. Der 65-Jährige versuchte noch auszuweichen, fuhr jedoch mit dem Sprinter auf einen stehenden Sattelzug auf. Dabei kam der Fahrer des Kleintransporters ums Leben. Der Sattelzugfahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kommt es derzeit zu Sperrungen des rechten und mittleren Fahrstreifens.

