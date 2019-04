POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.04.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis (Nachtrag)

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Blauen Renault Capture beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat eine unbekannte Person am Samstag mit ihrem Fahrzeug einen blauen Renault Capture in Bad Mergentheim beschädigt. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern, verschwand der oder die Unbekannte von der Unfallstelle auf dem Parkplatz am Erlenbachweg. Zeugen, die am Samstag im Zeitraum von 8.45 Uhr bis 14.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931/5499-0 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Werbach: Silbergrauer Skoda Fabia gestreift

Ein Streifschaden in Höhe von circa 1.000 Euro beschäftigt derzeit das Polizeirevier Tauberbischofsheim. Am Montag parkte ein silbergrauer Skoda Fabia in Werbach auf der Straße "In der Strut". Im Zeitraum von 14 Uhr bis 15 Uhr beschädigte diesen eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug beim Vorbeifahren. Der Skoda wurde in einer Höhe von circa 60 Zentimetern gestreift. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09341/81-0 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

