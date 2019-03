Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Einstellungsberater der Bundespolizei auf der Berufsfindungsmesse in Magdeburg

Am kommenden Freitag, den 15. März 2019 können Sie auf die beiden Einstellungsberater der Bundespolizei in Sachsen-Anhalt, Kevin Braese und Robert Dietrich auf der Berufsfindungsmesse in Magdeburg treffen. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr im Tagungszentrum der IHK Magdeburg, Alter Markt 8 in 39104 Magdeburg statt. Die Polizeioberkommissare informieren über die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Bundespolizei und bieten Schülerinnen und Schülern sowie weiteren Interessenten eine Einstellungsberatung an.

Sie arbeiten gern mit Menschen zusammen und suchen einen interessanten, abwechslungsreichen und vielseitigen Beruf? Dann ist eine Ausbildung oder ein Studium bei der Bundespolizei genau das Richtige! Unsere Einstellungsberater freuen sich auf viele interessante Gespräche mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen. Nutzen Sie die Chance und kommen Sie vorbei!

Veranstaltungsort: Tagungszentrum der IHK Magdeburg Alter Markt 8 39104 Magdeburg

