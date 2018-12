BPOLI MD: Schutzengel - 68-Jähriger wird von Regionalbahn angefahren und bleibt unverletzt

Querfurt (ots) - Auf eine schockierte Lokführerin einer Regionalbahn trafen am gestrigen Abend, den 05. Dezember 2018, gegen 22:00 Uhr Beamte der Bundespolizei an einem unbeschrankten Bahnübergang in Querfurt.

Die Lokführerin gab an, dass sie um 21:40 Uhr auf dem Bahnübergang mit einem Mann, der ein Fahrrad mit sich führte kollidierte. Kurz zuvor sah sie den Mann noch aus ihrem Führerstand und leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Reisende im Zug wurden durch die Kollision nicht gefährdet. Jedoch musste die Lokführerin ihren Dienst aufgrund des Schocks abbrechen. Die Strecke wurde sofort für den weiteren Bahnverkehr gesperrt. Da unbekannt war, ob der Mann eventuell schwer verletzt war, wurden zur Notfallversorgung und Spurensicherung Kameraden der Feuerwehr Querfurt, der DB AG und der Landespolizei hinzugezogen. An der Lok wurden tiefe Kratzspuren und im Umfeld Kleinteile eines Fahrrades festgestellt.

Wie durch ein Wunder schien jedoch nichts passiert zu sein, denn der 68-jährige Mann konnte glücklicherweise unversehrt ausfindig gemacht werden. Auch fand man das Fahrrad bei ihm, was im hinteren Bereich zerstört war. Der 68-Jährige räumte eine Beteiligung an der Kollision ein. Das wird ihm eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr durch die Bundespolizei einbringen. Die Bahnstrecke war bis 23:15 Uhr gesperrt. Dadurch erhielt ein Zug eine Verspätung von 115 Minuten und vier Züge fielen komplett aus.

Aufgrund des aktuellen Sachverhaltes bittet die Bundespolizei erneut darum, auf die Gefahren auf Bahnanlagen und mögliche schwerwiegende Folgen dieses Fehlverhaltens zu achten. Bahngleise sind nur an den dafür vorgesehenen öffentlichen Übergängen zu überqueren. Die Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Der Bremsweg eines Zuges bei 100 Kilometer in der Stunde beträgt bis zu 1000 Meter. Kostenlose Flyer zu dieser Problematik stellt die Bundespolizei zur Verfügung.

