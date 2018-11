BPOLI MD: Bundespolizisten kontrollieren 30-Jährigen mit 84 "Polenböllern", Drogen und einem entwendeten Mountainbike

Halle (ots) - Am Sonntag, dem 18. November 2018 kontrollierten Bundespolizisten gegen 13.15 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Halle. Dieser führte neben diversen Aufklebern eines hiesigen Fußballclubs auch 84 nicht zugelassene Feuerwerkskörper, sogenannte "Polenböller", bei sich. Außerdem entdeckten die Bundespolizisten eine Blechdose, in der sich ein Cliptütchen mit Marihuana befand. Neben den Personalien des 30-Jährigen fahndeten die Bundespolizisten auch sein mitgeführtes Mountainbike. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war und das Mountainbike als gestohlen gemeldet wurde. Auf Nachfrage gab er an, das Fahrrad käuflich von einem 38-Jährigen erworben zu haben. Da hierbei der Verdacht der Hehlerei besteht, erhält der Verkäufer eine diesbezügliche Strafanzeige. Gegen den 30-Jährigen wird zudem wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Sowohl die Feuerwerkskörper, als auch die Drogen und das Mountainbike wurden sichergestellt.

