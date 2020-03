Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei informiert zum Beruf eines Polizeibeamten, einer Polizeibeamtin

Thüringen (ots)

Aufgrund der momentanen Lage in Bezug auf das Coronavirus und den damit einhergehenden Absagen von Veranstaltungen mit mehreren Personen, bieten die Einstellungsberater der Bundespolizei in Thüringen telefonische Beratungsgespräche an.

So stehen am kommenden Samstag, den 21. März 2020, die Einstellungsberater in der Zeit von 8:00 bis 15:00 Uhr für Interessenten an einer Ausbildung oder einem dualen Studium unter den Rufnummern 0361 65983-541 bzw. 0361 65983-542 zur Verfügung.

