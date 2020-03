Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Abflug in die Haftanstalt

Erfurt (ots)

Beim Check-In am Flughafen Erfurt-Weimar festgenommen. Ein 35-jähriger Deutscher wollte gestern Abend in den Urlaub fliegen, jedoch war für ihn schon am Check-In Schalter der Urlaub vorbei. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass für den Mann ein Haftbefehl vorlag. Diesen hatte das Amtsgericht Sömmerda wegen Verletzung von Unterhaltszahlungen erlassen. Die Beamten nahmen den in Erfurt wohnenden Mann fest und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Suhl-Goldlautern.

