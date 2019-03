Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Frau findet Totschläger

Erfurt (ots)

Beim Gang durch die Stadt hat eine Passantin heute einen sogenannten Totschläger in Erfurt gefunden. Dabei handelt es sich um ein biegsames, an einem Ende beschwertes Schlaggerät, wodurch die eingesetzte Energie durch Schleuderbewegung potenziert wird und schwerste Verletzungen verursacht werden können. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind Totschläger in Deutschland verbotene Waffen im Sinne des Waffengesetzes. Der Umgang damit stellt eine Straftat dar. Der Totschläger wurde durch die Beamten eingezogen. Der ehemalige Besitzer kann sich gerne bei der Bundespolizeiinspektion Erfurt melden.

