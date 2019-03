Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei nimmt Minderjährige in Gewahrsam

Erfurt / Greußen (ots)

Heute Vormittag, kurz vor 11:00 Uhr, hat die Bundespolizei in Erfurt zwei Mädchen in Gewahrsam genommen. Die in beziehungsweise nahe Greußen wohnenden 12 und 14 Jahre alten Mädchen hatten sich unerlaubt von der Schule entfernt und waren mit einem Zug nach Erfurt gefahren. Eine Streife der Bundespolizei traf diese auf einem der Bahnsteige an. Dabei kam heraus, dass für beide bereits ein polizeiliches Fahndungsersuchen vorlag. Die Beamten nahmen die Mädchen in Gewahrsam und übergaben sie in der Folge an das Jugendamt.

Wussten Sie schon, die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Erfurt

Michael Oettel

Telefon: 0361 65983 - 521

E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell