BPOLI KLT: Fanschal entwendet - Bundespolizei sucht Geschädigten

Johanngeorgenstadt (ots) - Im Rucksack eines 14-Jährigen aus dem Erzgebirgskreis fanden Bundespolizisten am gestrigen Sonntag in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik sowie zwei hier ebenso verbotene Springmesser. Die vom benachbarten Markt in Tschechien stammenden Gegenstände zogen die Beamten ein und erstatteten Strafanzeige. Der Beschuldigte war Teil eines ...

