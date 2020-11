Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Frau mit 4,07 Promille offensichtlich noch eingeschränkt handlungsfähig

LeipzigLeipzig (ots)

Gestern Abend übergab eine Frau eine Jugendliche an die Bundespolizei im Hauptbahnhof Leipzig. Die 35-Jährige fand das offen-sichtlich hilfesuchende Mädchen vor einem Restaurant im Hauptbahnhof. Für die Beamten wirkten beide Frauen aber hilfsbedürftig. Mit dem Ergebnis des Atemalkoholmessgerätes hatten die Polizisten jedoch nicht gerechnet.

Gestern Abend gegen 17:45 Uhr klingelte es an der Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof Leipzig. Vor der Tür standen zwei Damen. Eine davon gab an, die andere vor einem Restaurant im Bahnhof gefunden zu haben. Das 13-jährige Mädchen wurde in Gewahrsam genommen und später an ihre Mutter übergeben. Da aber auch die 35-jährige "Finderin" hilfsbedürftig wirkte, führten die Beamten eine Atemalkoholmessung durch. Mit dem Ergebnis von 4,07 Promille hatten aber selbst die Polizisten nicht gerechnet. Die Leipzigerin wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig

Yvonne Manger

Telefon: 0341-99799 107

Mobil: 0173-2766341

E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell