Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Fahrraddieb mit Hilfe der Überwachungskamera identifiziert und festgenommen

Leipzig (ots)

Am Samstagabend gegen 23 Uhr sprach ein sichtlich aufgewühlter Mann eine Streife der Bundespolizei Leipzig am Leipziger Hauptbahnhof an und informierte die Beamten über den Diebstahl seines Fahrrades. Dieses hatte er 30 Minuten vorher abgestellt und an einem Fahrradbügel angeschlossen. Anschließend war er für eine kurze Zeit im Hauptbahnhof.

Aufgrund dieser Angaben wurden die Überwachungskameras gesichtet und kurze Zeit später konnte die Beschreibung des polizeibekannten Täters an die Streifen für die Fahndung herausgegeben werden. Wenig später wurde der 16-Jährige mit dem gestohlenen Fahrrad in der Westhalle gestellt.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den aus Syrien stammenden Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitete. Das gestohlene Fahrrad wurde dem Besitzer wieder übergeben.

