BPOLI BHL: Festnahmen auf der Bundesautobahn 17

Bereits am Dienstag (4. Juli 2019) kontrollierten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der Bundesautobahn 17, Fahrtrichtung Prag, einen Transporter mit rumänischer Zulassung. Bei den Überprüfungen der Personalien der rumänischen Staatsangehörigen (31 und 37 Jahre) stellte sich heraus, dass Fahrer und Beifahrer bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten waren.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges entdeckten die Bundepolizisten, versteckt hinter Sperrmüll, insgesamt vier hochwertige Mountainbikes und ein weiteres E-Bike. Gegenüber den Beamten machten die Personen nur widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Fahrräder und konnten auch sonst keine Eigentumsnachweise vorlegen.

Bei den Überprüfungen der Individualnummern der Fahrräder wurde bekannt, dass ein Mountainbike am Vortag im Raum Kassel durch Diebstahl entwendet wurde.

Alle Fahrräder wurden durch die Bundespolizei sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt in diesem Sachverhalt zuständigkeitshalber die Polizei des Freistaates Sachsen.

Neun Stunden später konnten die Beamten auf der Bundesautobahn 17, Parkplatz "Am Heidenholz", eine Schleusungshandlung unterbinden.

Am Mittag überprüften sie einen PKW BMW mit einem Kennzeichen der bayrischen Landeshauptstadt. Neben dem Fahrer (36 Jahre) armenischer Staatsangehöriger und dem Beifahrer (28 Jahre) aserbaidschanischer Staatsangehöriger, befanden sich noch weitere drei Personen aus Armenien im BMW.

Der Armenier und der Aserbaidschaner verfügten über gültige Reisedokumente. Bei den Überprüfungen der Dokumente der drei Armenier bestand der Verdacht der Visaerschleichung. Im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung stellten die drei Armenier ein Schutzersuchen und wurden dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übergeben.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde gegen den Fahrer und den Beifahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Einschleusens von Ausländern eingeleitet.

