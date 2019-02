Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Folgemeldung zum Unfall auf Wilhelmshöher Allee: Fahrerin offenbar doch schwerer verletzt; Unfallstelle wieder frei

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte unsere heute, um 13:08 Uhr, veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Unfall.) Wie die bei dem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn auf der Wilhelmshöher Allee in Kassel eingesetzten Beamten mitteilen, ist die Fahrerin bei dem Zusammenstoß entgegen erster Einschätzungen offenbar doch schwerer verletzt worden. Der behandelnde Rettungsdienst hat sie aus diesem Grund nun mit dem Rettungswagen in eine Kasseler Krankenhaus gebracht. Die stadteinwärts fahrende 82-Jährige war gegen 12:35 Uhr beim Linksabbiegen in Richtung "Königstor" mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der dabei beschädigte Kleinwagen der Frau musste anschließend abgeschleppt werden.

Die Bergungsmaßnahmen sind soeben, gegen 13:15 Uhr, abgeschlossen worden. Die Unfallstelle ist nun sowohl für den Straßen- als auch den Schienenverkehr wieder frei.

