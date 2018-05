BPOLI BHL: Bundespolizei findet bei Kontrollen Drogen und Waffen

Pirna (ots) - Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Deutschen fanden die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Montag (30. April 2018) eine Schreckschusswaffe und eine kleinere Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz (vermutlich 3,5 Gramm Crystal) auf. Die Beamten überprüften den 30-Jährigen gegen 01:00 Uhr in der S-Bahn von Pirna in Richtung Heidenau. Einen kleinen Waffenschein zum Führen der Schreckschusswaffe konnte die Person nicht vorweisen. Gegen den 30-Jährigen wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Am darauffolgenden Tag (01. Mai 2018) stellten die Beamten bei der Kontrolle eines 23-jährigen Deutschen am Bahnhof Schöna einen Joint sicher. Auch er muss sich jetzt wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Kurz zuvor war den Beamten ein 18-jähriger Deutscher am Bahnhof Schöna aufgefallen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten ein verbotenes Springmesser auf. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Martin Ebermann

Telefon: 03 50 23 - 676 506

E-Mail: bpoli.bergiesshuebel.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell