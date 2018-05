BPOLI BHL: Festnahmen: Fahndungserfolge auf der Bundesautobahn 17

Pirna (ots) - Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel nahmen in den vergangenen zwei Tagen, auf der Bundesautobahn 17, insgesamt sechs mit Haftbefehl gesuchte Personen fest.

Am Montagmorgen (01. Mai 2018) stellte sich bei einem 36-jährigen Rumänen heraus, dass gegen ihn gleich drei Haftbefehle vorlagen. Zwei Haftbefehle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer wegen Diebstahls. Da er die Geldstrafe von insgesamt 2.150,- Euro nicht bezahlen konnte, verbüßt er jetzt eine 138-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt in Dresden.

Für einen serbischen Staatsangehörigen (30) ging es kurz darauf für 219 Tage in die JVA nach Dresden. Der 30-Jährige wurde wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verurteilt.

Für 30 Tage musste eine ein rumänischer Staatsangehöriger (32) in Haft, da er wegen Unterschlagung verurteilt wurde und die noch offene Geldstrafe (2.700,- Euro) nicht bezahlen konnte.

Wenig später kontrollierten die Beamten einen 26-jährigen Bulgaren. Bei ihm stellte sich heraus, dass er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe (978,50 Euro) verurteilt wurde. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er jetzt eine 30-tägige Ersatzfreiheitstrafe in der JVA Dresden.

Am Montagabend stellte sich bei einem moldawischen Staatsangehörigen (29) heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle wegen Diebstahls vorlagen. Da er die Geldstrafen (513,- Euro) nicht bezahlen konnte, verbüßt er jetzt eine 83-tägige Ersatzfreiheitstrafe in JVA.

Am Mittwochmorgen (02. Mai 2018) stellte sich bei einem rumänischen Staatsangehörigen (34) heraus, dass dieser wegen Betrugs zu einer Geldstrafe (400,- Euro) verurteilt wurde. Dank der Hilfe eines Bekannten, der die Geldstrafe für ihn bezahlte, konnte der 34-Jährige seine Reise im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung fortsetzen.

