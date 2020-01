Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: BRING DEINE ZUKUNFT AUF DIE ÜBERHOLSPUR -Einstellungsberater der Bundespolizei auf der "KarriereStart" in Dresden

Dresden (ots)

Am kommenden Wochenende Freitag, dem 24. Januar 2020 bis zum Sonntag, dem 26. Januar 2020 sind die Einstellungsberater der Bundespolizei in Sachsen auf DER Bildungs-, Job- und Gründermesse für Mitteldeutschland: "KarriereStart" in Dresden vertreten.

Unsere Kollegen informieren vor Ort über die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Bundespolizei und bieten Schülerinnen und Schülern sowie weiteren Interessenten eine Einstellungsberatung an.

Hoch hinaus? Für Interessierte geben unsere Hubschrauberpiloten einen Einblick in den Flugdienst der Bundespolizei und erklären, welche Voraussetzungen für dieses spannende Tätigkeitsfeld zu erfüllen sind.

Fernweh? Die Bundespolizei ist weltweit im Einsatz. Unsere Kollegen vor Ort geben gerne einen Einblick in die Fülle an Aufgaben in diesem Bereich.

Sportass? Unsere Kollegen von der Bundespolizeisportschule und Polizeitrainer sagen und zeigen euch, was möglich ist. Außerdem gibt es alle Informationen rund um die Spitzensportförderung mit dem Erfolgsmodell der Dualen Karriere.

Ein besonderes Highlight wird die Vorstellung des Diensthundewesens der Bundespolizei sein. Neben der Vorführung des Könnens unserer Vierbeiner, gibt es alles Wissenswerte rund ums Thema Diensthund mit allen Besonderheiten und Herausforderungen die der tägliche gemeinsame Einsatz mit sich bringt.

Zeiten der Vorführungen auf der Aktionsfläche "Via Mobile": Freitag, 24.01.2020 um 10:00 Uhr und 14:00 Uhr Samstag, 25.01.2020 um 10:45 Uhr, 11:30 Uhr und 15:45 Uhr Sonntag, 26.01.2020 um 10:45 Uhr und 15:15 Uhr

Schauen Sie bei der Bundespolizei am Stand V 18 in der Halle "Via Mobile" vorbei!

Sie arbeiten gern mit Menschen zusammen und suchen einen interessanten, abwechslungsreichen und vielseitigen Beruf? Dann ist eine Ausbildung oder ein Studium bei der Bundespolizei genau das Richtige! Unsere Einstellungsberater freuen sich auf viele interessante Gespräche mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen. Nutzen Sie die Chance und kommen Sie vorbei!

Veranstaltungsort: Messe Dresden, Messering 6, 01067 Dresden

Öffnungszeiten: Fr 09:00 - 17:00 Uhr Sa 10:00 - 17:00 Uhr So 10:00 - 17:00 Uhr

