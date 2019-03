Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Notorisches Schwarzfahren führt unmittelbar zu mehrmonatiger Gefängnisstrafe

Dresden (ots)

Am Montagmittag, dem 04.03.2019 trafen Bundespolizisten im Zug in Richtung Tschechien auf einen alten Bekannten. Der 35-Jährige fuhr in den vergangenen Wochen immer wieder ohne Fahrschein zwischen Berlin und seiner tschechischen Heimat.

Bereits Mitte Januar dieses Jahres wurde durch die Staatsanwaltschaft Dresden ein sogenanntes Beschleunigtes Verfahren gegen den notorischen Schwarzfahrer in mindestens sechs Fällen betrieben, mit dem Ergebnis einer 160-tägigen Freiheitsstrafe alternativ die Zahlung von 1.600,- EUR Geldstrafe.

Im Zuge der jetzigen Kontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass er in den letzten vier Wochen weitere viermal ohne Fahrschein zwischen den Ländern "pendelte".

Dieses Verhalten mündete am gestrigen Dienstagnachmittag in ein erneutes Beschleunigtes Verfahren. Das Urteil diesmal: vier Monate Freiheitsstrafe und die Einlieferung in die JVA Dresden. Die 160 Tage Ersatzfreiheitsstrafe aus dem Verfahren im Januar schließen sich an.

