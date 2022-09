BPOLI EBB: 30 Meter Bahnkabel geschnitten

Schönbach + Neusalza-Spremberg (ots) - Bundes- und Landespolizei stoppten am Abend des 16. September 2022 aufgrund eines Bürgerhinweises an einem Waldstück nahe Schönbach und an einem Döner-Imbiss in Neusalza-Spremberg acht Türken und zwei Afghanen im Alter zwischen 18 und 42 Jahren, die keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorweisen konnten. Gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeistandortes ...

