Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zwei Jungs auf Hirschfelder Bahnbrücke erwischt

Hirschfelde (ots)

Nachdem bereits vor einigen Tagen unbekannte Täter auf der Neiße-Bahnbrücke das Ersatz-Bahnsignalkabel auf die Schienen gelegt hatten und vermutlich am Wochenende Diebe 540 Meter Kupferkabel am Bahnhaltepunkt Hirschfelde entwendet hatten, erwischte die Bundespolizei am gestrigen 3. Juni 2019 zwei 12- und 13- jährige Jungs auf der besagten Brücke. Die aus Polen stammenden Kids hatten sich mit einem dritten nach Polen geflüchteten Jungen um 16:30 Uhr im unmittelbaren Gleisbereich auf der Brücke aufgehalten. Das Ersatzkabel neben ihnen war durchschnitten und lag teilweise wieder auf den Schienen. Ob es sich bei den drei Jungs tatsächlich um die Täter handelt, konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Die Streife der Bundespolizei nahm die Dateen der Jungs auf, die dann zurück auf polnisches Staatsgebiet gehen durften. Eine Beeinträchtigung des Bahnverkehrs war noch nicht eingetreten.

