Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kabelklau in Hirschfelde - es fehlen 540 Meter Kupferkabel

Hirschfelde (ots)

Nach Hinweis eines Bürgers suchte eine Streife der Bundespolizei am 2. Juni 2019 um 08:45 Uhr den Bahnhaltepunkt Hirschfelde auf. Mehrere Beton-Kabelschachtabdeckungen waren aufgebrochen und es kamen mehrere geschnittene etwa ein Zentimeter dicke Kabelenden zum Vorschein. Drei im Schacht verlegte Telefonkabel fehlten, die eine Gesamtlänge von etwa 540 Meter aufweisen. Ein dünneres Bahnsignalkabel befand sich noch ordnungsgemäß in dem Kabelkanal. In einer der Öffnungen fanden die Beamten einen zurückgelassenen Bolzenschneider. Auswirkungen auf den Bahnverkehr hatte der Vorfall nicht.

Die Bundespolizei stellte das Tatwerkzeug als Beweisstück sicher und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Eine konkrete Schadenshöhe kann noch nicht genannt werden, kann aber vorsichtig auf mehrere tausend Euro geschätzt werden.

