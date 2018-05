BPOLI EBB: Fahrt mit gestohlenem Audi Q5 endet an einer Hauswand

Bautzen (ots) - Am frühen Morgen des 04. Mai 2018 entschlossen sich die Beamten der Bundespolizeiinspektion Ebersbach auf der BAB4, bei Bautzen einen auffälligen Audi Q5 zu kontrollieren. Der Audi Fahrer missachtete das Haltesignal, flüchtete und verunfallte mit dem Fahrzeug.

Gegen 04:30 Uhr bemerkte eine Bundespolizeistreife auf der BAB4 einen Audi Q5, der durch seine ungewöhnliche Fahrweise auffiel. Die Beamten setzten sich vor das Fahrzeug und schalteten das optische Anhaltesignal "Polizei Folgen". Der Audi kam diesem nach und folgte dem Streifenfahrzeug in die Autobahnausfahrt Bautzen/West zur B96. Als die Beamten anhielten um die Kontrolle vorzunehmen, nutzte der Audi Fahrer die Gelegenheit um sich der Kontrolle zu entziehen. Er umfuhr den Dienstwagen und raste mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadtgebiet Bautzen. Mit einem Rückstand von ca. 200m folgten die Bundespolizisten unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten dem Fluchtfahrzeug. Nachdem der Audi Fahrer entgegengesetzt in den Kreisverkehr Schliebenstraße und Clara-Zetkinstraße fuhr, verloren die Beamten kurzzeitig den Sichtkontakt. Wenige Augenblicke später mussten sie dann feststellen, dass das Fahrzeug an einer Hauswand verunfallt war. Der Fahrzeugführer war gerade im Begriff aus dem Fenster des Unfallwagens zu klettern und konnte vorläufig festgenommem werden. Augenscheinlich hatte er den Unfall unbeschadet überstanden. Der Sachverhalt und der 35-jährige polnische Mann wurden vor Ort zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

(Foto kann über bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de angefragt werden)

