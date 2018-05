BPOLI EBB: Unbelehrbar - Zweimal Zugfahrt ohne Ticket

Bautzen (ots) - Am 01. Mai 2018 waren zwei Männer aus der Ukraine ohne Fahrschein mit dem trilex von Görlitz nach Bautzen unterwegs. Bereits am 29. April 2018 wurden sie in Görlitz ohne Tickets erwischt.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach kontrollierte die beiden 37- und 40-jährigen Männer nach Einfahrt des Zuges im Bahnhof Bautzen um 16:30 Uhr. Nur einer der beiden konnte einen gültigen Reisepass vorlegen. Der andere hatte nur eine Kopie seines Dokumentes dabei. Außerdem ermittelt die Bundespolizei Ludwigsdorf wegen unerlaubter Einreise und der Zugfahrt ohne Fahrschein vor zwei Tagen.

Die beiden Männer erwartet nun ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

