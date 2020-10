Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Aus dem Zug in die Justizvollzugsanstalt gewechselt

Görlitz (ots)

Ein betrunkener Mann, der als Passagier in einem Reisezug nach Görlitz unterwegs war, hat am Mittwochabend die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Nachdem die Dienststelle in Ludwigsdorf darüber verständigt worden war, dass es eine verbale oder etwa körperliche Auseinandersetzung zwischen Reisenden während der Fahrt in die Neißestadt gegeben haben soll, eilten die Beamten zum Zielbahnhof. Dort trafen sie gegen 20.45 Uhr auf einen polnischen Bürger, der offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Abgesehen davon, dass die Fahrt angesichts seines Zustandes ohnehin zu Ende gewesen wäre, wurde der 32-Jährige an Ort und Stelle festgenommen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim vor. Weil der Verurteilte die offene Geldstrafe (800,00 Euro), die wegen Diebstahls angeordnet war, nicht bezahlen konnte, wechselte er gewissermaßen direkt aus dem Zug in die Justizvollzugsanstalt.

