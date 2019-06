Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: "Falscher" Rumäne mit Joints auf Heimreise in die Ukraine

Görlitz (ots)

Auf der Rückreise aus Niedersachsen in die ukrainische Heimat haben Bundespolizisten am Donnerstagabend, den 13. Juni 2019 auf einem Rastplatz bei Görlitz, einen Ukrainer kontrolliert. Wie sich schnell herausstellte, handelte es sich um einen Flaschensortierer, der seit einigen Wochen für einen Getränkelogistiker in Niedersachsen "schwarz" gearbeitet hatte.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann im Besitz einer verfälschten rumänischen Identitätskarte mit seinem Lichtbild gewesen sein muss. Mit diesem gefälschten Ausweis gelang es ihm, sich bei einer Behörde in Niedersachsen registrieren zu lassen. Als vermeintlicher Rumäne kam er nun in den Genuss der Arbeitnehmerfreizügigkeit.

Darauf angesprochen räumte der Mann ein, die Identitätskarte unmittelbar vor Antritt der Heimreise entsorgt zu haben. Die Durchsuchung bekräftigte seine Aussage, jedoch entdeckten die Beamten zwei fertig gedrehte Joints im Gepäck des Mannes.

Die dortigen Behörden wurden zwischenzeitlich über den aktuellen Sachstand in Kenntnis gesetzt, weitere Ermittlungen gegen den Arbeitgeber eingeleitet.

Gegen den 26-jährigen Ukrainer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise, des unerlaubten Aufenthaltes, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verstoßes gegen das Sozialgesetzbuch eingeleitet.

Über weitere Sanktionen, wie eine Wiedereinreisesperre, entscheidet die für die Aufenthaltsbeendigung zuständige Ausländerbehörde am heutigen Freitag.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell