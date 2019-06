Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Reiserecht erloschen - Strafanzeige sowie Einreise- und Aufenthaltsverbot kassiert

Görlitz (ots)

Reiserecht erloschen, nach Polen zurückgeschoben, Strafanzeige eingehandelt und obendrein ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bis zum Sommer 2021 kassiert - ungefähr so könnten drei Weißrussen nun ihre Reise nach Deutschland beschreiben.

Als die 35, 39 und 40 Jahre alten Männer am Donnerstag, den 13. Juni 2019 in einem ukrainischen Reisebus bei Kodersdorf kontrolliert wurden, dauerte es nicht lange, bis die Bundespolizei den wahren Grund der Einreise herausgefunden hatte. Das Trio wollte in die Nähe von Karlsruhe fahren, um dort illegal auf dem Bau zu arbeiten. In der Vernehmung gaben sie später zu Protokoll, dass sie wussten, dass sie für eine entsprechende Erwerbstätigkeit eine Genehmigung benötigen. Dass sie sich im Sinne des Aufenthaltsgesetzes strafbar machen und dass die beabsichtigte, unerlaubte Arbeitsaufnahme weitere Folgen hat, darüber wussten die drei angeblich nichts.

Inzwischen wurden die Männer an die polnischen Behörden überstellt.

