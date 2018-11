BPOLI LUD: Ladendieb dingfest gemacht

Görlitz (ots) - Einen mutmaßlichen polnischen Ladendieb hat eine Streife der Bundespolizei in Görlitz dingfest gemacht. Die Beamten waren am Samstagmittag in der Dr.-Friedrichs-Straße auf den Verdächtigen aufmerksam geworden. Aufgefallen war dieser durch seine Kleidung - nagelneue Jeans, nagelneue Jacke, darunter nagelneuer Pullover sowie nagelneues T-Shirt, obenauf eine nagelneue Pelzmütze ... Später aufgefundene Preisetiketten und eine weitere Mütze mit Preisschild führten schnell auf die richtige Spur. Demnach hatte der 26-Jährige ein Bekleidungsgeschäft in der Berliner Straße besucht und dort die betreffenden Waren mitgehen lassen, ohne diese zu bezahlen. Der Wert der entwendeten Kleidungsstücke liegt bei ca. 150,00 Euro. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls übernahm das Polizeirevier Görlitz.

