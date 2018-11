BPOLI LUD: Reizstoffsprühgerät und Schlagringe kassiert

Bad Muskau, Görlitz (ots) - Zwei verbotene Schlagringe und ein ebenso verbotenes Reizstoffsprühgerät sind von der Bundespolizei kassiert worden.

Die Schlagringe wurden am Freitagnachmittag in den Rucksäcken eines 16-Jährigen und eines 20-Jährigen gefunden. Gegen die im Landkreis Bautzen wohnenden Eigentümer wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet. Beide waren bei Kontrollen in Bad Muskau ertappt worden.

Das Reizstoffsprühgerät, dem das Prüfzeichen fehlte, führte ein 39-Jähriger aus Polen mit. Der Mann hatte das Gerät in einem Ablagefach der Fahrertür seines BMW deponiert. Mit dem Fahrzeug war er am Sonntagnachmittag auf der Autobahn bei Kodersdorf gestoppt worden. Auch er wurde wegen des waffenrechtlichen Verstoßes angezeigt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 67 21

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell