BPOLI LUD: Crystal in der Zigarettenschachtel und Cannabisblüten in der Hosentasche

Görlitz (ots) - In zwei Fällen stellte die Bundespolizei am vergangenen Samstag Rauschgift in Görlitz sicher. So entdeckten die Beamten am Vormittag in der Zigarettenschachtel eines polnischen Bürgers (35) eine Cliptüte. In dieser befanden sich 0,57 Gramm Crystal.

In der Hosentasche eines Görlitzers (32) sind später am Nachmittag Cannabisblüten gefunden worden.

Beide Männer wurden wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Zumindest der 32-Jährige hatte in dieser Hinsicht offenbar schon einschlägige Erfahrungen sammeln dürfen. Zum Zeitpunkt der Kontrolle lag schließlich noch ein Vollstreckungshaftbefehl der Görlitzer Staatsanwaltschaft gegen ihn vor. Die Grundlage für den Haftbefehl, der erst vor eineinhalb Wochen ausgestellt worden war, war ein Gesamtstrafenbeschluss des Amtsgerichts Görlitz wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.

Der Verurteilte zahlte letztlich 895,00 Euro und sorgte damit für seine anschließende Entlassung aus dem Görlitzer Polizeirevier.

