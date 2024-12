Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Erneuter bedeutsamer Schlag gegen ein großes international agierendes Schleusernetzwerk

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Potsdam (ots)

Am 4. Dezember 2024 vollstreckte die Bundespolizei französische Ermittlungsanordnungen im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaften Hamm, Karlsruhe und Köln sowie den Staatsanwaltschaften in Düsseldorf und Heidelberg, unter Koordinierung von Europol sowie Eurojust in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg insgesamt sieben Haftbefehle und eine vorläufige Festhalteanordnung sowie 21 Durchsuchungsbeschlüsse (u.a. Wohngebäude und Lagerhallen) gegen ein irakisch-syrisch-dominiertes Schleusernetzwerk.

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium (Potsdam), übermittelt durch news aktuell