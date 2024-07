Polizei Bonn

POL-BN: Schlägerei am Rheinufer in Rüngsdorf: Drei Verletzte

Polizei sucht Zeugen

Bonn-Rüngsdorf (ots)

Am Donnerstag, 25.07.2024, um 21:45 Uhr, wurde der Bonner Polizei über den Polizeinotruf 110 eine Schlägerei am Fähranleger an der Austraße in Bonn-Rüngsdorf gemeldet. Dort, so der Anrufer, würden etwa 10 Personen aufeinander einschlagen.

Bei dem Eintreffen mehrerer Streifenwagen am Ort des Geschehens wurde bereits ein verletzter Zwölfjähriger durch Rettungssanitäter versorgt. Zwei weitere Verletzte im Alter von 20 und 23 Jahren wurden durch kurze Zeit später eintreffende Rettungssanitäter sowie einen Notarzt ebenfalls vor Ort behandelt. Der 12-Jährige sowie der 23-Jährige wurden mit Rettungstransportern in Krankenhäuser gefahren, die sie nach ambulanter Behandlung im Laufe des Abends wieder verlassen konnten. Der Junge wurde durch seine Eltern abgeholt.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen vor Ort sowie anschließenden Zeugenvernehmungen durch Beamtinnen und Beamte der Kriminalwache konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es zwischen zwei Personengruppen von vermutlich jeweils 3 bis 5 Personen zu einem Streit gekommen war, der schließlich in einer Schlägerei endete. Dabei, so die bisherigen Erkenntnisse, hätten sich mehrere Tatbeteiligte vor Eintreffen der Polizei in einem Auto entfernt. Der Fahrer des in Rede stehenden Pkw erschien am späten Abend auf der Polizeiwache Innenstadt. Dort wurden seine Personalien festgestellt. Auch seine Befragung führte nicht zur Aufhellung des Tatablaufs und dem Auslöser der Schlägerei.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei geführt.

Personen, die das Tatgeschehen, beobachtet oder eventuell sogar gefilmt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell